Superstudio Più festeggia 25 anni alla Milano Design Week

Il Superstudio Più, fondato da Flavio Lucchini e Gisella Borioli, festeggia 25 anni alla Design Week con la mostra "Unforgettable- 25 years of design at Superstudio", cui partecipano i brand che hanno fatto la storia del salone, da Alessi a De Padova, da Kartell a Zanotta.

Filo conduttore della prossima edizione del Superdesign show, dal 7 al 12 aprile, la parola Felicità, declinata in prodotti e installazioni nel percorso pensato dall'art director Giulio Cappellini. Con la partecipazione di oltre 70 designer provenienti da 10 nazioni e la presentazione di più di 20 progetti, il salone ospita le installazioni futuristiche di Lexus, un'esperienza immersiva proposta da Geberit e collettive basate su visioni di mondi lontani e sempre più green. La Hong Kong Interior Design Association propone arredi realizzati in filati riciclati e vetro recuperato dai tram locali, mentre la collettiva "Happy objects" presenta prodotti che leggono in chiave innovativa il concetto di felicità come una panchina realizzata in plastica riciclata recuperata dagli oceani.

"Superstudio Più, con i suoi 25 anni di storia - sottolinea l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali - ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del design nella città e nel mondo, trasformando il Fuorisalone in un evento inclusivo, capace di contaminare settori diversi, dal fashion all'automotive, dal food alla tecnologia. È la dimostrazione di quanto il design possa essere un volàno straordinario per l'attrattività e lo sviluppo del nostro territorio".



