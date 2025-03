SIAE Microelettronica, confermato l'interessamento della Thales

La crisi aziendale del Gruppo SIAE Microelettronica è stata affrontata oggi in Consiglio regionale dalla Commissione Attività produttive. Con l'azienda e le parti sociali era presente anche il sindaco di Cologno Monzese, Stefano Zanelli. Davanti all'ingresso di Palazzo Pirelli si è svolto un presidio dei lavoratori, che oggi avevano proclamato una giornata di sciopero.

La vertenza si trascina ormai da due anni e riguarda circa 800 lavoratori, la maggioranza impiegati nel sito produttivo di Cologno Monzese, che attendono il pagamento dello stipendio di gennaio. Il direttore generale del gruppo, Stefano Poli, ha confermato l'interessamento per l'azienda del gruppo francese Thales. Il 12 marzo i vertici del gruppo francese incontreranno a Palazzo Lombardia l'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Nel frattempo Finlombarda si è detta disponibile a concedere un prestito ponte di 6 milioni di euro per garantire la necessaria liquidità e assicurare la continuità aziendale. I contratti di solidarietà in essere verranno rinnovati per il tempo necessario a gestire la transizione proprietaria.



