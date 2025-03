Sala: 'Sul Salva Milano mi è sembrato onesto un passo indietro'

"Che il Salva Milano non fosse in grande salute" si sapeva, "ma onestamente con quello che abbiamo saputo ieri mi è sembrata una cosa onesta e matura fare un passo indietro". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando la decisione del Comune di non supportare più l'iter del disegno di legge che avrebbe dovuto aiutare la città a uscire dal blocco dell'edilizia. "Negli ultimi due mesi già si stava capendo che si rischiava di non andare da nessuna parte - ha concluso -, ho detto più volte che era strano che ci volessero 12 mesi per una definizione di regole".

"L'assessore Bardelli lo vedo domani mattina e prenderemo una decisione", ha poi detto il sindaco in merito alla posizione del suo assessore alla Casa Guido Bardelli finito nelle intercettazioni della procura sulle indagini sull'urbanistica con frasi contro la giunta, pronunciate quando non era ancora assessore. "È chiaro che umanamente mi dispiace perché si è fatto apprezzare in questi mesi da tutti - ha aggiunto a margine di un evento un comune - Poi magari sono singole frasi che possono scappare ma è chiaro che anche lui stesso è consapevole che la situazione non è semplice". La posizione dell'assessore è in bilico e per lui potrebbe esserci l'ipotesi di dimissioni. "Domani mattina lo incontro e decideremo cosa fare", ha concluso.



Sala: 'Indagini fanno pensare che delle mele marce ci siano'

Le indagini della Procura su presunti abusi edilizi che hanno portato anche a un arresto di un ex dirigente del Comune "mi fanno pensare che delle mele marce ci siano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con la stampa delle inchieste a margine di un evento. "In termini di comportamenti illeciti stiamo parlando di Oggioni, non ho avuto sospetti che all'interno della struttura dirigenziale ci fosse un comportamento illecito - ha rimarcato -. Voglio precisare che anche dalle ricostruzioni fatte, Oggioni si muove su parti del governo e del parlamento, e l'avrà fatto ma certamente non in nome del Comune ma per sua iniziativa privata e personale". "A Milano si stanno applicando quelle norme da 13 anni, se avessi pensato che non erano funzionali avrei agito prima", ha concluso.

