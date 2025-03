Piazza della Loggia, il pm dei minori chiede 30 anni per Marco Toffaloni

Davanti al tribunale dei minori i pm di Brescia hanno chiesto trent'anni di carcere per Marco Toffaloni, ritenuto uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia. Toffaloni il 28 maggio 1974 non aveva ancora 17 anni e la richiesta di 30 anni è il massimo per i minori. Dopo l'intervento della pm, Caty Bressanelli, che ha depositato anche una memoria, deve ora intervenire il difensore di Marco Toffaloni, l'avvocato Marco Gallina. Al termine della sua arringa con tutta probabilità il presidente Federico Allegri aggiornerà il processo per le repliche e la camera di consiglio.

