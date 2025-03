Omicidio Nataly, in corso l'autopsia sul corpo trovato nell'Adda

È in corso all'istituto di medicina legale di Pavia l'autopsia sul corpo ritrovato domenica scorsa nelle acque del fiume Adda a Zelo Buon Persico, nel Lodigiano.

Non vi sono ormai dubbi sul fatto che si tratti del cadavere di Jhoanna Nataly Quintanilla, 40enne di cui si sono perse le tracce nella notte tra il 24 e 25 gennaio scorsi. Per il suo omicidio è in carcere il compagno Pablo Gonzalez Rivas, con il quale la babysitter conviveva in un appartamento in piazza dei Daini a Milano.

Non sono state ancora chiarite le cause della morte che, stando alla versione dell'uomo, sarebbe avvenuta durante un gioco erotico durante il quale le avrebbe spezzato il collo involontariamente. Un racconto che non ha mai convinto gli inquirenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA