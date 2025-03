Milano celebra il contemporaneo, da Cindy Sherman a Vezzoli

È una vertigine di arte contemporanea la mostra che apre domani al Palazzo Reale di Milano, fino al 4 maggio, 'Da Cindy Sherman e Francesco Vezzoli'. Ed è anche un omaggio al collezionismo privato a servizio della collettività perché le oltre 140 opere in mostra, di 80 artisti contemporanei, arrivano dalla Fondazione Giuseppe Iannaccone, noto avvocato e collezionista di arte.

L'esposizione, curata da Daniele Fenaroli con la consulenza scientifica di Vincenzo de Bellis, esplora l'arte contemporanea attraverso l'analisi di identità, corpo, sessualità, marginalità con opere di artisti come Cindy Sherman, Francesco Vezzoli, Nan Goldin, Lisa Yuskavage, Kiki Smith una delle artiste più conosciute nel panorama internazionale a cui è dedicata una sala. Sono undici le sezioni di cui si compone la mostra: si passa dall'indentita femminile, all' identità legata alla ritrattistica, due sale sono dedicate all'arte non occidentale, una sala è dedicata all'attivismo. Tra le opere più significative quella che rappresenta a pieno la collezione Giuseppe Iannaccone è quella di Nicole Eisenman dal titolo Beasley Street, una grande tela che rappresenta tutta l'umanità, nella piazza c'è la morte, la malattia, la vita, la prostituzione, i vizi e le virtù e anche l'artista che dall'alto della finestra osserva e dipinge. "È una mostra molto attesa nel palinsesto della città - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi -, che celebra una collezione e una capacità straordinaria di uno dei protagonisti del collezionismo italiano, Giuseppe Iannaccone , che rende disponibile al pubblico la sua grande passione per l'arte contemporanea".

Questa mostra "per me è un Ambrogino d'oro che non mi toglie più nessuno - ha commentato Iannaccone- . Milano è la città che mi ha abbracciato, i collezionisti devono stare vicini ai musei perché gli artisti non realizzano le opere per vederle esposte in un salotto ma perché siano viste sempre. Io voglio che tutte le mie opere siano visitabili".

Si tratta di una "collezione che si è sempre mossa attraverso i giovani e da più di 35 anni ha un unico obiettivo - ha spiegato il curatore, Daniele Fenatoli -, narrare quello che è l'animo umano".



