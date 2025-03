Milan senza Maignan e Pavlovic, Florenzi in gruppo

Il Milan a Lecce è obbligato a vincere ma dovendo fare a meno di Pavlovic e Maignan entrambi squalificati. In porta quindi Sportiello mentre la coppia di centrali potrebbe essere formata da Thiaw e Gabbia. Torna ad allenarsi in gruppo dopo il lungo stop Florenzi, mentre Loftus Cheek ancora lavora a parte.

Potrebbero esserci grandi cambiamenti in campo sabato, tanto che si ipotizza la panchina per Leao, Theo Hernandez e Joao Felix. Conceiçao domani scioglierà forse i dubbi con un Milan obbligato a reagire.



