Mascotte Milano-Cortina saranno ospiti a Racquet Trend Expo

Ci saranno anche Milo e Tina, le mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, domani, venerdì 7 marzo, all'apertura di Racquet Trend Expo, il grande evento internazionale dedicato agli sport di racchetta, a Fiera Milano Rho. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Italia dei Giochi, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Coni e con il Comitato Italiano Paralimpico, che sostiene e sviluppa lo sport per le persone con disabilità. Questo programma ha l'obiettivo di diffondere i valori Olimpici. e Paralimpici attraverso eventi sportivi su tutto il territorio nazionale.

Fiera Milano, Official Partner di Milano Cortina 2026, sta portando avanti un suo network di eventi, per contribuire a promuovere lo sport e i suoi valori. E domani ospita appunto i due ermellini, sorella e fratello, dai manti bianco e marrone, che rappresentano lo spirito di inclusione, resilienza e passione per la montagna che caratterizza le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.

Racquet Trend Expo si svolgerà fino al 9 marzo nel Live Dome, i padiglioni di Fiera Milano Rho che, tra meno di un anno, accoglieranno alcune delle competizioni più prestigiose, come lo Speed Skating e alcune partite di Ice Hockey.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA