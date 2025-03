Ketamina e shaboo in casa, un arresto dei carabinieri a Milano

Aveva un piccolo bazar di droghe sintetiche compresi 85 grammi di shaboo, che ha un alto prezzo al dettaglio. L'uomo, 30 anni, italiano di origine asiatiche, è stato fermato ieri dai carabinieri del Nucleo radiomobile dopo essere stato controllato perché, davanti alla vettura dei militari, procedeva in modo strano, tra via Console Marcello e via Monte Altissimo. In auto aveva 3700 euro e 13 grammi di shaboo. In casa i militari hanno trovato altri 72 grammi di shaboo, 800 grammi di ketamina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. È stato quindi portato in carcere.



