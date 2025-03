Como, con il Venezia per chiudere il discorso salvezza

Il Como ha chiuso un mese e mezzo di fuoco raccogliendo 6 punti contro sei squadre tutte in lotta per il titolo o per l'Europa. Un bottino prezioso che permetterà agli uomini di Cesc Fabregas di affrontare le prossime sfide casalinghe contro Venezia ed Empoli, intervallate dalla trasferta a San Siro contro il Milan, con la consapevolezza di poter chiudere il discorso salvezza. Per la sfida contro i lagunari, il tecnico spagnolo potrebbe variare nuovamente il modulo, per cambiare i riferimenti e provare fin da subito un atteggiamento più offensivo: Patrick Cutrone e Tasos Douvikas si candidano a una maglia da titolare. In difesa mancheranno gli squalificati Marc-Oliver Kempf e Mërgim Vojvoda, ma dovrebbe recuperare Andrea Dossena per tornare titolare accanto a Edoardo Goldaniga. Con il ritorno al 4-2-3-1, a centrocampo ci sarà il ballottaggio per due maglie tra tre candidati: Lucas Da Cunha e Maxi Perrone in leggero vantaggio su Maxence Caqueret.



