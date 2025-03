Basket: Eurolega; EA7 Milano - Fenerbahce 76-100

E' amaro per i tifosi dell'EA7 il ritorno a Milano dell'ex capitano Melli: il Fenerbahce passeggia al Forum (76-100) e complica così i progetti di post season della squadra di Ettore Messina che ora avrà un terribile trittico di trasferte contro dirette concorrenti (Stella Rossa, Parigi, Real Madrid) da non fallire. Alla già pesante sconfitta si aggiungono brutte notizie dall'infermeria: Gillespie finisce all'ospedale per accertamenti alla testa, portato via in barella a causa di uno scontro fortuito con l'altro ex Hall appena dopo l'intervallo; poco prima era stato Mirotic (11) ad alzare bandiera bianca per un problema al coccige. In quel momento la gara era già compromessa, complice una difesa balneare di Milano che nel primo tempo aveva concesso 53 punti (ed era sotto di 16). Di positivo per Milano, oltre la prova balistica di Shields (17), solo l'emozione di riabbracciare per una sera due dei protagonisti degli ultimi tre scudetti, Melli e Hall appunto, premiati ad inizio gara con una maglia celebrativa e un'ovazione di tutto il pubblico.



