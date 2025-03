Auto in fiamme davanti alla stazione Centrale a Milano

Prima il fumo, poi il botto come di una esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in piazza Duca d'Aosta a Milano, davanti alla stazione Centrale, per l'incendio di un'auto. A quanto è stato ricostruito, il fumo avrebbe cominciato a fuoriuscire dalla macchina, alimentata a gasolio, durante la marcia. Il conducente si è quindi fermato e ha allertato i soccorsi.

Fortunatamente è rimasto illeso. L'incendio, dovuto quindi al surriscaldamento dell'auto, è stato domato in poco tempo.





