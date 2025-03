Al via il primo Caravaggio di Trenord da Milano a Malpensa

E' partito stamane poco prima delle 11 da Milano Cadorna per Malpensa il primo treno Caravaggio allestito da Trenord per il servizio aeroportuale. Presente all'evento l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, che ha ricordato i '250 milioni di investimento per acquistare i 26 nuovi treni". Si tratta di convogli da 4 carrozze previsti, di cui "10 sulla Milano-Malpensa e 16 sulla Milano-Bergamo-Orio al Serio", quando il collegamento ferroviario sarà completato.

Rispetto a quelli attuali a 1 piano attualmente in uso il Caravaggio "ha più spazio sia per i passeggeri - ha sottolineato l'assessore - sia per i bagagli". "Il nuovo treno può portare il doppio dei passeggeri rispetto a quelli esistenti - ha aggiunto - passando da 200/250 a 400/450 posti". La carrozza di testa e quella di coda sono dedicate ai pendolari, quelle centrali invece al servizio aeroportuale vero e proprio, con spazi maggiorati per i bagagli. Non cambia la tariffazione aeroportuale tra Milano e Malpensa e viene confermata quella regionale tra Milano Centrale e le stazioni intermedie (Malpensa esclusa).

Lucente ha spiegato che "il rinnovamento della flotta procede regolarmente" e che sarà completato "entro la fine del 2025".

Interrogato sulla qualità del servizio l'assessore ha riconosciuto "un po' di difficoltà negli ultimi mesi dell'anno, soprattutto negli ultimi 4". "Sono soddisfatto del netto miglioramento che c'è stato a gennaio e soprattutto a febbraio", ha aggiunto affermando che "il trend è positivo, abbiamo dei picchi di aumento quasi del 6% in alcune tratte, però non è ancora il servizio che auspichiamo e vogliamo". "L'obiettivo - ha concluso - è tenere questo trend".



