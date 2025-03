Un mega 'villaggio delle meraviglie' ispirato a Harry Potter

L'8 e il 9 marzo, all'interno della location di Spazio Fase ad Alzano Lombardo (Bergamo), prende vita un grande villaggio ispirato alla celebre saga di Harry Potter.

"Un'ambientazione unica - spiegano gli organizzatori - trasporterà i visitatori direttamente in una strada magica ispirata a Diagon Alley, tra botteghe incantate e banchi di venditori pronti a offrire bacchette magiche, giratempo, alambicchi e altri oggetti straordinari. Un vero tuffo nell'universo della scuola di magia e stregoneria ispirata ad Hogwarts, dove grandi e piccoli potranno vivere avventure incredibili in costume".

Il 'Villaggio delle Meraviglie' sarà animato da diversi spettacoli con artisti itineranti che sorprenderanno il pubblico con magie, giocolerie e colpi di scena. A rendere l'atmosfera ancora più realistica, assicurano gli organizzatori, saranno alcuni dei personaggi della saga interpretati liberamente e ispirati ai personaggi più iconici. Tra le scenografie riprodotte, la prigione di Azkaban, il celebre Binario 9ó, l'Aula di Pozioni, la Sala Grande di Hogwarts, il negozio di bacchette di Olivander, la Gringott's Bank e persino una postazione dedicata al Quidditch.

Per chi ama le sfide, il villaggio ospiterà anche una escape game intitolata "Fuga dalla Prigione", in cui 80 giocatori ogni ora, suddivisi in 10 tavoli, dovranno collaborare per evadere dalla prigione dei maghi ispirata ad Azkaban.



