Spacciavano in monopattino, due arresti della Polizia a Milano

Spacciavano droga in monopattino e, durante una perquisizione, sono stati trovati oltre 21mila euro in una confezione di croccantini per cani. La Polizia di Stato a Milano ha così arrestato due italiani, un uomo di 24 anni e una donna di 49 e denunciato un'altra donna di 48 anni, sempre italiana.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, impegnati nella zona di piazza Gasparri e via Teano, hanno notato il 24enne su un monopattino effettuare scambi sospetti. E' poi entrato nella casa di una donna di 49 anni.

Appena uscito in monopattino si è diretto verso via Comasina, dove ha effettuato altre consegne ed è tornato nell'appartamento.

I poliziotti hanno perquisito l'appartamento e hanno trovato pezzi di hashish, cocaina, marijuana e pellicola per il confezionamento. Nell'armadio, gli agenti hanno trovato quasi 5mila euro, e otto panetti di hashish da 100 grammi l'uno.

All'interno di una confezione di croccantini per cani sono stati trovati oltre 21.000 euro in contanti.

All'interno dell'abitazione era presente anche un'altra donna italiana di 48 anni, che ha consegnato ai poliziotti 1,6 grammi di marijuana. Il giovane, invece, è stato perquisito e trovato in possesso di tre involucri di hashish e cento euro in contanti. I due arrestati sono stati giudicati per direttissima e posti gli arresti domiciliari.



