Sala, chi ha sbagliato paghi e anche duramente

"È chiaro che io difendo sempre l'amministrazione, il Comune, la squadra, ma se poi uno ha sbagliato che paghi e che paghi anche duramente. Sia chiaro". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando l'arresto di un ex dirigente del Comune per le inchieste sull' urbanistica.

"Ci rimettiamo a quello la procura sta facendo e spero di avere informazioni", ha aggiunto. La persona arrestata "era stato dirigente del Comune non all'inizio della mia fase ma nell'ultima. Certo che mi preoccupa questa cosa - ha ribadito - ma voglio capire, non ho elementi adesso, è chiaro che non sono mai situazioni piacevoli da gestire".

"Non do giudizi perché non è il caso ma a Milano l'edilizia è ferma perché le indagini della Procura hanno portato al fatto che c'è una paralisi - ha detto Sala rispondendo alle domande degli studenti -. Molte realtà avevano un'autorizzazione del Comune messa oggi in discussione dalla procura. Quindi giudicheranno e poi vedremo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA