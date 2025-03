Pizzul: Milan, 'Atene e la sua voce, tutto eternamente bello'

"Milan-Barcellona, eletta dai tifosi rossoneri come la Partita del Secolo. La meravigliosa Atene e la voce autorevole e garbata di Bruno Pizzul. Un racconto in cui tutto sarà eternamente molto bello. Grazie Bruno, ti sia vicino per sempre il ricordo pieno di stima e rispetto da parte di tutti noi": così il Milan, su X, ricorda la celebre telecronaca di Bruno Pizzul della finale di Atene del '94. Parole accompagnate alle immagini del gol di Savicevic raccontate dal telecronista con frasi diventate popolari "eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco".



