Parapendio a motore precipita nel Mantovano, grave pilota

Un parapendio a motore è precipitato, questo pomeriggio, a Borgo Mantovano (Mantova), località Pieve di Coriano, dopo aver urtato dei cavi elettrici.

Il pilota, un 60nne nato a Sofia ma residente a Ostiglia (Mantova) e domiciliato a Borgo Mantovano, è precipitato sull'abitato, in piazza Gramsci, rimanendo gravemente ferito.

A seguito del violento impatto a terra, riportando un politrauma, è stato trasportato in codice rosso dal 118 con un'eliambulanza all'ospedale di Brescia. L'uomo si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Gonzaga (Mantova), e i Vigili del fuoco di Castelmassa (Rovigo) per ripristinare i cavi elettrici, che comunque non hanno rappresentato un pericolo per i cittadini.



