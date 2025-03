Occupazione ex cinema Splendor a Milano, tutti assolti

Sono stati tutti assolti gli 11 studenti del movimento 'Tende in piazza' finiti a processo a Milano per aver occupato nel settembre del 2023 l'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso per protestare contro il caro affitti. Lo ha deciso il giudice Daniela Clemente della settima sezione penale del Tribunale di Milano, assolvendo tutti "per la particolare tenuità del fatto" e accogliendo la richiesta avanzata dal pm Enrico Pavone.

Prima del verdetto, una delle attiviste ha voluto rendere dichiarazioni spontanee, leggendo un comunicato nel quale si ripercorreva la storia della protesta e gli effetti sortiti nei mesi seguenti, quando la tematica era finita al centro del dibattito politico. "L'obiettivo dell'azione - ha spiegato - era quello di denunciare la presenza di spazi abbandonati e non riqualificati, nonostante la necessità degli studenti" di soluzioni abitative. I ragazzi avevano occupato l'ex cinema il 16 settembre del 2023, partendo in un piccolo corteo da piazza Leonardo Da Vinci, dove nei giorni precedenti avevano piantato le tende, portando avanti l'iniziativa lanciata dalla studentessa del Politecnico Ilaria Lamera, poi premiata con l'assegnazione dell'Ambrogino d'oro.

Un momento, quello della premiazione, "simbolicamente importante per il movimento", come hanno precisato gli studenti oggi in aula. Lo Splendor era poi stato sgomberato tre giorni più tardi dagli agenti della Digos.



