Milano, viaggio tra gli infiniti mondi di Valerio Adami

"Colto, ironico, sofisticato, il lungo e complesso lavoro di Valerio Adami ha ribadito che al centro di tutto il suo interesse visivo c'è un persistente ripensamento della realtà in tutti i suoi aspetti filosofici, culturali, metafisici, ma anche ironici e solo apparentemente banali e quotidiani". E' il commento del curatore Lorenzo Madaro alla mostra 'Valerio Adami. Ripensando la realtà', che la Dep Art Gallery ospita dal 7 marzo al 17 maggio. Le opere esposte sono state realizzate tra gli anni '70 e gli anni 2000 in un'alternanza di scene di viaggio e dipinti dove l'artista ripensa alla realtà vissuta. La mostra, che si inserisce nel programma di Museo City Milano, include una sezione speciale realizzata con l'archivio Valerio Adami, e propone alcuni momenti privati dell'artista e la sua passione per il viaggio, soprattutto per le barche. Segno, scrittura e colore sono i tre paradigmi attorno a cui ruota la costruzione di ogni opera nei decenni presi in esame da questa mostra a partire dagli anni Settanta. In un momento dominato dalla bidimensionalità dell'icona di consumo e dall'ossessivo ricorso a immagini appartenenti al mondo pubblicitario, Adami in Italia e poi nel suo lungo peregrinare da nomade intellettuale ha inventato una propria via per far sì che la pittura si occupasse del reale senza inciampare nella retorica neorealista o nell'ossessiva ricerca del banale a tutti i costi. All'assenza di sfumature pittoriche, si contrappone un'iconografia nuova che va decifrata di volta in volta, perché frutto di stratificazioni, rimandi e ossessivi ricorsi a determinati luoghi in cui tutto convive, l'alto e il basso, la mitologia e un amplesso, l'architettura e il grande tema del quadro nel quadro, la musica e un radiatore.

La ricerca di Adami è come un enorme archivio in cui i brandelli del reale si incontrano e si concatenano in luoghi, ruoli e visioni sorprendenti, da un lato intimamente legati a un territorio di concretezza, a uno spazio fisico che è quello della pittura e del disegno; e dall'altro a una dimensione onirica in cui affiancamenti arditi tracciano nuove letture per investigare i confini tra questi spazi di intermezzo tra ciò che è tangibile e ciò che è legato alla immaginazione.



