Milano-Cortina: Pancalli, Paralimpiadi chance per il Paese

"Organizzare una Paralimpiade non significa solo ospitare il più grande evento sportivo, ma anche ospitare il più grande evento per il futuro del movimento paralimpico italiano e non solo. Vedremo grandi prestazioni sportive, ma soprattutto si getta il seme per una proiezione verso il futuro per quello che ci sarà da fare". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, intervenuto a Milano in conferenza stampa durante l'evento 'One year to go' verso le Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina.

"C'è una presa di responsabilità di tutti i territori che innescano un movimento per rendere migliore le vite dei disabili, gli investimenti sono più che altro un impegno di civiltà. Questo è la Paralimpiade, non è solo l'evento sportivo più importante, ma è anche una straordinaria occasione per incidere nel nostro Paese - ha aggiunto -. Ma c'è anche qualcosa di intangibile, forse quello che aiuta di più un Paese a crescere, che è l'occasione di crescita a livello culturale.

Tutto va nella direzione di organizzare il più grande evento paralimpico nel nostro Paese. Milano-Cortina sarà la consacrazione del mondo paralimpico italiano".



