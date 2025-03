Milano-Cortina: Malagò, Paralimpiadi importanti come i Giochi

"Puoi organizzare la migliore Olimpiade, se toppi la Paralimpiade non vuol dire che non hai fatto niente, ma poco ci manca. Le aspettative sono molto alte, ci sono precise logiche e adempimenti che impongono di destinare investimenti, risorse e capacità di gestione al mondo paralimpico che è forse più complicato del mondo olimpico considerando le specificità che portano ad avere una attenzione più significativa". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto in conferenza stampa durante l'evento 'One year to go' verso le Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina in corso nel capoluogo lombardo.

"Ora siamo al 'One year to go' delle Paralimpiadi, avranno la stessa importanza delle Olimpiadi. Sentiamo il peso delle responsabilità, ma deve vincere il senso della responsabilità rispetto al senso delle pressioni", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA