Ladri da PizzAut, sfondata porta e rubate mance dei camerieri

Furto da PizzAut, il ristorante che offre opportunità di lavoro a ragazzi autistici, a Cassina de' Pecchi nel milanese. I responsabili hanno sfondato la porta a vetri del locale e rubato il fondo cassa e le mance dei ragazzi. A raccontarlo, con un video sui social, Nico Acampora, fondatore di PizzAut. "Mi hanno svegliato la mattina presto di soprassalto dicendo: 'Nico corri perché qualcuno stanotte ha sfondato la porta sul retro ed è entrato nel locale' - racconta con voce visibilmente scossa e mostrando la devastazione nel locale - Non c'è ritegno, hanno fatto quello che vogliono nel ristorante. Ci sono vetri dappertutto". Nelle immagini si vedono macchie di sangue per terra e delle banconote. "Si devono essere fatti male. Mi dispiace che si siano fatti male, ma mi dispiace ancora di più sentirmi così deflorato" aggiunge spiegando che stanno aspettando l'arrivo dei carabinieri.

"Io penso che siete dei bastardi...i miei ragazzi invece sperano che non vi siate fatti male....quanto ho ancora da imparare da loro", ha aggiunto Acampora. "Sangue sul pavimento - ha raccontato Acampora -, un vetro sfondato, una portata divelta, la cassa buttata all'aria...per rubare poche centinaia di euro. Avete fatto migliaia di euro di danni ma soprattutto avete ferito il nostro cuore. Per me siete dei bastardi...ma forse hanno ragione i ragazzi...speriamo che non vi siate fatti male".



