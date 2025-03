Fragile come una rosa, la stagione culturale 2025 del Bam

La fragilità è il tema della programmazione culturale 2025 di Bam, la Biblioteca degli alberi di Milano, presentata oggi dalla Fondazione Riccardo Catella, che festeggia i suoi primi 20 anni con oltre 300 appuntamenti gratuiti, che inizieranno il 30 marzo con il BAM Spring Festival, un'intera giornata dedicata alla danza, e l'inaugurazione del nuovo Roseto, che accoglie oltre 90 varietà di rose in un percorso accessibile a persone con disabilità e comprende anche un'oasi degli Insetti e delle Farfalle.

Tra le novità di stagione, anche la partecipazione di Bam - prima realtà italiana a farlo - alla Refugee Week con un Summer Festival dedicato alla multiculturalità. Ideato e diretto da Francesca Colombo, il programma ospita per la prima volta anche un contest per giovani artisti tra i 14 e i 30 anni realizzato con Fondazione di Comunità Milano.

Il via alla stagione con lo Spring Festival che si articolerà in 20 momenti culturali, tra cui la performance "Alexis 2.0- Fiorire per non morire" di Al.Di.Qua.Artists, la prima associazione italiana di e per artisti con disabilità. Tornerà poi dal 16 al 18 maggio Bam Circus con più di 75 artisti e 16 compagnie internazionali provenienti da 9 Paesi per oltre 80 eventi in un solo week end. Multiculturalità è la parola chiave dell'estate, tra Summer Festival e Refugee Week, con artisti provenienti da oltre 15 Paesi diversi quali Palestina, Cuba, India, Giappone, Libano, Tunisia, Congo e Nigeria.

Dopo l'estate, via alla programmazione speciale dedicata all'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, che arriverà fino a giugno 2026. Il palinsesto si articola in oltre 40 momenti culturali, a partire da Back to the City Concert, che l'11 settembre vedrà protagonisti l'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuseppe Mengoli e accompagnata dal Coro Città di Piazzola sul Brenta. Il 5 ottobre l'Autumn Festival ospiterà poi la performance "Panique Olympique" della compagnia francese Cie Volubilis. riscritta per Bam e i Giochi Invernali: un'esibizione collettiva che coinvolgerà ballerini, atleti e curiosi di ogni età e livello di esperienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA