Boeri, felice di poter andare avanti con il lavoro in Triennale

"Non ho mai avuto dubbi sul fatto che avremmo continuato a lavorare": così Stefano Boeri commenta con l'ANSA la piena fiducia incassata dal cda di Triennale come presidente. Soddisfatto? "Assolutamente, perché ho dato tutto a questa istituzione in questi ultimi anni e le devo moltissimo. Per questo - dice - sono felice di poter andare avanti con il lavoro".

Soprattutto oggi perché "presentiamo un'esposizione che dà in pieno idea di ciò che Triennale può fare in un momento di grandissima difficoltà internazionale, sono molto contento e non vedo l'ora di aprire la mostra".

Aprirà infatti il 13 maggio la 24esima esposizione internazionale di Triennale Milano, intitolata 'Inequalities', che avrà tra i curatori protagonisti della scena culturale internazionale come Norman Foster.



