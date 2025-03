A Milano torna Book Pride per 'danzare sull'orlo del mondo'

'Danzare sull'orlo del mondo' è il tema della IX edizione di Book Pride, la Fiera nazionale dell'editoria indipendente che si terrà dal 21 al 23 marzo a Milano, al Superstudio Maxi. La manifestazione letteraria, curata da Marco Amerighi, Francesca Mancini e Laura Pezzino, entra da questo anno a far parte dei progetti del Salone Internazionale del Libro di Torino ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Milano.

"Questa edizione, con il tema 'Danzare sull'orlo del mondo', ci invita a riflettere sul potere della letteratura come atto di resistenza e di trasformazione - ha detto l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi - capace di aprire nuovi orizzonti in un mondo complesso".

Il mondo della letteratura italiana e internazionale si dà appuntamento a Book Pride: dall'autore vietnamita vincitore del Premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen alla francese Phoebe Hadjimarkos Clarke, autrice di un caso letterario; dallo scrittore francese pluripremiato Mathias Énard alla giornalista e scrittrice Luciana Castellina. E poi ancora, lo scrittore ed esploratore inglese Tristan Gooley, l'autore francese di noir Marin Ledun, l'autrice curdo-tedesca Fatma Aydemir, l'americana Alice Robb. Per l'Italia ci saranno tra gli altri Daria Bignardi, Francesco Costa, Violetta Bellocchio, Antonella Lattanzi, Peter Gomez, Alessandro Cattelan, Tornano a Book Pride anche i focus e le sezioni speciali dedicate ai comparti d'eccellenza dell'editoria indipendente italiana come le attività per i lettori più giovani di Book Young e Book YA; il mondo del fumetto di Book Comics e gli appuntamenti per gli appassionati delle discipline e delle storie sportive del programma Book Sport. Tra gli ospiti più attesi, per questa ultima speciale sezione in vista dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina sarà a Book Pride Javier Zanetti. Venerdì 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, Book Pride sarà la cornice dove verranno annunciate le dodici opere scelte dal comitato scientifico del Premio Strega Poesia.



