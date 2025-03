Riparte Lovvati, progetto educazione contro obesità infantile

E' partita la quarta edizione di Lovvati, il progetto di educazione e sensibilizzazione alimentare rivolto a studenti di scuole elementari e medie. Dal 2021 l'iniziativa ha già coinvolto più di 11mila studenti, 1300 docenti e quasi 100 scuole in 10 regioni italiane. Quest'anno - è spiegato in una nota - è previsto il coinvolgimento di altri 3.000 alunni in 11 province (Alessandria, Ancona, Bergamo, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Taranto) e diverse altre in via di definizione.

Il progetto rientra nell'impegno sociale di Bnp Paribas Cardif ed è realizzato in collaborazione con l'associazione Fare X Bene per contrastare l'obesità infantile.

Secondo un recente rapporto dell'Oms, che ha raccolto i dati tra il 2022 e il 2024 nell'ambito della 6ª edizione dell'Iniziativa di Sorveglianza dell'Obesità Infantile Europea "Cosi" (Childhood Obesity Surveillance Initiative), è in corso un preoccupante aumento dei casi di sovrappeso e obesità tra i bambini nella regione europea, dove il 25% tra i 7 e i 9 anni è in sovrappeso. In Italia, nel 2023, i bambini in sovrappeso erano il 19% e gli obesi il 9,8%, inclusi quelli con obesità grave che rappresentano il 2,6%, con un'incidenza maggiore nelle regioni del Sud e nelle famiglie con minori risorse socioeconomiche.

Oltre alle sessioni formative condotte da nutrizionisti, psicologi, docenti di motoria ed esperti digitali, Lovvati prevede laboratori interattivi per studenti e genitori, momenti di confronto con gli insegnanti e l'uso di strumenti educativi digitali per stimolare una maggiore consapevolezza.

Un'attenzione particolare è dedicata all'analisi delle abitudini alimentari dei ragazzi, con l'obiettivo di fornire consigli pratici su un'alimentazione più equilibrata. "La prevenzione dell'obesità, soprattutto quella infantile, rappresenta una delle più importanti sfide di salute pubblica del nostro tempo", ha affermato Alessandro Deodato, amministratore delegato di Bnp Paribas Cardif Italia.



