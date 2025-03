Pugilato: 'TAF 8', tre titoli italiani in palio a Milano

E' ufficiale: la riunione di sabato 15 all'Allianz Cloud di Milan, 'The Art of Fighting (Taf) 8', segnerà il ritorno della boxe su Mediaset. Infatti la serata sarà trasmessa in differita sul canale 20 di Mediaset, a partire dalle ore 23. Nella manifestazione, che ha ottenuto il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, sono in programma tre incontri che metteranno in palio altrettanti titoli italiani. Jonathan Kogasso e Morike Oulare si affronteranno nel main-event per quello dei pesi Massimi Leggeri, Francesco Paparo e Nicola Henchiri per quello dei pesi Superpiuma e Paolo Bologna e Damiano Falcinelli per quello dei pesi Superwelter. "Mi sono meritato questa chance sul campo, regalando spettacolo ai tifosi - il commento di Kogasso in conferenza stampa -. Il mio avversario, Morike Oulare, è un pugile forte, ma basilare a livello di tecnica. Lo si batte lavorando alla distanza, evitando lo scontro aperto, combattendo con intelligenza per sfiancarlo. Voglio mandarlo ko". Spavaldo anche Bologna, campione italiano dei pesi superwelter, che se la verà con un rivale esperto come Falcinelli: "il mio motto è 'finché il cuore mi batte in petto, non mollerò mai'. Ecco perché combatto anche nel calcio storico fiorentino. Falcinelli, sappilo: sono solo all'inizio".

Il sottoclou prevede anche il match tra i pesi mediomassimi Mohamed Elmaghraby e Stiven Leonetti Dredhaj nel quale sarà in palio la cintura Ibf del Mediterraneo e un match del neoprofessionista Diego Lenzi, peso supermassimo azzurro all'Olimpiade di Parigi (è stato eliminato nei quarti) La notizia ufficiale del ritorno del pugilato sulle reti di Pier Silvio Berlusconi, grande appassionato della 'nobile arte' che è anche lo sport praticato da suo figlio Lorenzo, è stata accolta con entusiasmo dal mondo della boxe italiana, con tanti messaggi sui social per esprimere soddisfazione. Lo stesso sentimento è stato espresso dal presidente della federboxe, Flavio D'Ambrosi: "tornare sulle reti Mediaset è un traguardo importante e lo faremo con lo straordinario show pugilistico che offrirà 'The Art of Fighting' - le sue parole -. Grazie anche ai rapporti intessuti dal consigliere federale Andrea Locatelli e l'interesse mostrato dai vertici Mediaset che hanno apprezzato la seria gestione e i programmi futuri della nostra federazione".

La notte di spettacolo si inserisce in un quadro più ampio, in cui Taf collabora attivamente con la Federboxe per promuovere eventi ed iniziative sociali. Nei prossimi giorni comincerà il progetto Fpi 'Boxando si impara', che porterà il pugilato nelle scuole italiane dando la possibilità agli studenti di conoscere direttamente i protagonisti della nobile arte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA