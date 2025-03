Premio enoletterario Vermentino al media day di Milano

Il premio nazionale enoletterario Vermentino per la sua nona edizione ha scelto un battesimo d'eccezione: sarà presentato giovedì 13 marzo al media day di Milano, nella sede della Camera di commercio, alle 10.30. La presentazione racconterà come l'iniziativa sia riuscita a fare incontrare letteratura e mondo vitivinicolo, e annuncerà le novità del 2025.

Il premio è promosso dalla Camera di commercio di Sassari e realizzato in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di tutela del Vermentino.

Il concorso letterario è rivolto alle case editrici nazionali e premia un'opera di narrativa italiana edita in grado di cogliere in maniera unica e originale aspetti significativi del mondo vitivinicolo e del lavoro nei campi tra i grappoli d'uva e i filari. Lo scorso anno il riconoscimento è stato assegnato alla scrittrice Roberta Schira con il romanzo "I fiori hanno sempre ragione", edito da Garzanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA