Un uomo di 45 anni è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Raffaele dopo essere stato investito da un'auto poco dopo le 3 della notte scorsa in corso XXII marzo in centro a Milano.



La dinamica dell'investimento non è ancora chiara ed è compito degli agenti della Polizia locale ricostruirla.

Il conducente della vettura si è fermato facendo intervenite i soccorritori del 118 che hanno portato l'uomo in ospedale.





