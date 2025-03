Pd Lombardia, 'no al pedaggio della Milano-Meda'

Questa mattina i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Angelo Orsenigo, insieme ai circoli dem della Valle del Seveso e diverse associazioni del territorio si sono ritrovati davanti al Pirellone "per ribadire il secco 'no' al pedaggio della Milano Meda, nella tratta tra Lentate e Bovisio Masciago".

"Ringrazio di cuore tutti i cittadini e le associazioni del territorio che questa mattina hanno protestato sotto Palazzo Pirelli a sostegno di una causa più che legittima - commenta Ponti - perché far pagare una strada che è sempre stata gratuita è una scelta politica inaccettabile che produce un impatto negativo non solo sul traffico, ma anche alle tasche dei cittadini che si ritrovano a pagare due volte, dal momento che Pedemontana è finanziata con soldi pubblici".

"Ovviamente non accettiamo la possibilità di sconti - aggiunge Orsenigo - la mediazione proposta dall'assessore Terzi che propone di trovare una scontistica adeguata non è sufficiente, noi vogliamo la totale gratuità del lotto, di quei 12 km che tante persone sono costrette a percorrere quotidianamente per carenza di mezzi pubblici. Abbiamo stimato che nel giro di un mese questo pedaggio costerebbe sui 120 euro al mese a vettura, ma i cittadini non sono dei bancomat".

Oggi in Consiglio regionale sarà discussa una mozione dem sul tema con il Pd che ha anche presentato al presidente del Consiglio regionale Federico Romani "le oltre sei mila firme raccolte" contro "questa tassa iniqua" chiedendo anche "un colloquio con il presidente Attilio Fontana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA