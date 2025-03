Milano-Cortina: Livigno pronta, al via i primi 'test event'

Livigno è pronta per le Olimpiadi invernali. E già nei prossimi giorni, dall'8 al 14 marzo, ospiterà i primi "Aerials & Moguls Olympic Test Event". La nota località valtellinese ha ricevuto oggi in visita il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e il commissario di governo e ad di Simico Fabio Saldini, per un sopralluogo sui cantieri.

"Grazie a un investimento di 160 milioni di euro, Livigno si prepara ad accogliere in grande forma le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026", ha annunciato Morelli. E i 'test event' sono da considerare "come il primo via alle Olimpiadi.

Un'importante prova generale per le competizioni olimpiche, che permetterà di testare l'efficacia delle infrastrutture, l'organizzazione e la logistica, in vista dell'evento principale".

"Le opere in corso - ha aggiunto Morelli - non si limitano alla preparazione dei Giochi Olimpici, ma puntano a rafforzare il ruolo della località come hub sportivo internazionale e destinazione turistica di eccellenza. Inizia un percorso che non solo garantirà il successo delle competizioni, ma lascerà una eredità duratura per la comunità e il turismo del territorio".

L'ad di Simico, la società incaricata di realizzare le opere per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha sottolineato il supporto della comunità. "A Livigno - ha detto Saldini - abbiamo avuto la fortuna di trovare una comunità che ha dimostrato a tutta l'Italia, e a noi in primis, come è possibile utilizzare un evento di questo tipo in maniera virtuosa, facendolo diventare parte del patrimonio e dell'eredità immateriale che verrà lasciata al territorio". "Per riuscire a fare 94 opere, su due Regioni e due Provincie Autonome, è necessario avere con sé le comunità locali che si appassionano a quello che stiamo facendo. Qui a Livigno - ha concluso Saldini - l'abbiamo trovata".

"Un grazie particolare al commissario Saldini, che da circa un anno ha preso la responsabilità di portarci verso le Olimpiadi e lo ha fatto con grande passione", ha sottolineato il sindaco di Livigno, Remo Galli. "È partito da ritardi importanti e ha accelerato con uno staff competente e bravo, perché solo facendo gioco di squadra si possono raggiungere gli obiettivi. E una delle cose più importanti - ha concluso il sindaco - è che le cose sono fatte in tempo e fatte bene".



