'Memoria Expo', a Brescia la manifestazione del comparto funebre

'Dalle radici al cielo' è il tema della quinta edizione di 'Memoria Expo, la manifestazione dedicata al comparto funebre e cimiteriale italiano in programma dal 20 al 22 marzo al Brixia Forum di Brescia. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Pirelli alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha ricordato come il comparto riunisca 6.000 imprese in Italia, dando lavoro a oltre 25.000 addetti e sviluppando un fatturato di 6 miliardi di euro.

La scorsa edizione di 'Memoria Expo' ha registrato oltre 8.000 presenze, prevalentemente di operatori del settore, a livello nazionale e internazionale. "Un settore certamente di nicchia - osserva l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi - che si racconta nel contesto fieristico di Brescia, capace di attirare espositori provenienti da ogni parte del mondo, ma che assume particolare rilievo anche dal punto di vista professionale per chi opera in questo comparto. Memoria Expo interseca l'area della formazione, per la creazione di manodopera sempre più preparata in grado di realizzare prodotti e servizi sempre più innovativi, e quella dello sviluppo di nuove professionalità che gestiscono tutti i servizi necessari per chi si trova di fronte a eventi come la perdita di una persona cara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA