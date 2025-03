Legale zia Nataly, se il corpo è suo 'feroce femminicidio'

Se si dovesse accertare che il corpo ritrovato nell' Adda è quello di Jhoanna Nataly Quintanilla, vuol dire che si tratta di "un ulteriore feroce femminicidio". A dirlo all'ANSA è l' avvocato Nicodemo Gentile, legale nominato dalla zia della baby sitter, Fatima Valle Espinoza, che vive ad El Salvador. Ancora una volta una donna viene eliminata perché divenuta ingombrante, ancora una volta una persona viene eliminata per un motivo turpe e rozzo che si riduce nel fatto che la stessa non rispondeva più alle aspettative dell' uomo" sottolinea.

"Parteciperemo all' esame autoptico con un nostro tecnico" annuncia l'avvocato Gentile. "Tutti i familiari e le tante persone che volevano bene a Nataly - prosegue -, vogliono capire come la sfortunata donna è stata uccisa e vogliono dare, quanto prima, alla dolce baby sitter, una degna sepoltura".





