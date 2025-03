'Io, Shakespeare e Pirandello', quando le parole riempiono scena

Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori interpretate da Giorgio Pasotti: questo, in sintesi, lo spettacolo "Io, Shakespeare e Pirandello" di Davide Cavuti che è in scena, il 7 e l'8 marzo, al Teatro Oscar di Milano.

L'attore proietta gli spettatori nelle atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini della letteratura internazionale e interpreta i testi in modo originale, calandosi nei vari personaggi attraverso le storie raccontate.

La rappresentazione è suddivisa in due quadri: il primo è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, William Shakespeare. Si parte dal discorso di Marcantonio, tratto da "Giulio Cesare", fino al più celebre monologo del teatro, "l'Essere o non essere" di Amleto. Il secondo quadro ha come leit-motiv alcuni dei personaggi di Luigi Pirandello, da "L'uomo dal fiore in bocca" ai ritratti dell'Italia del tempo firmati dallo scrittore italiano vincitore del Premio Nobel per la Letteratura.

Al pubblico è offerta l'opportunità di ascoltare la musicalità delle parole dei due grandi scrittori con le musiche originali composte dallo stesso Cavuti. Le opere letterarie di Shakespeare e Pirandello sono considerate fondamentali per avere una base culturale letteraria: la loro produzione è unica nel delineare i momenti storici importanti dell'umanità, sempre affrontati con un lessico semplice e ricco di colori e di sfumature.



