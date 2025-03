I 'mappamondi immaginari' di Bianconi inaugurano nuovo spazio

Con una serie di installazioni creata appositamente da Andrea Bianconi, Mappamondi dell'immaginazione, si inaugura a Milano un nuovo luogo dedicato all'arte e alla sperimentazione. Si tratta di Site.Room, uno spazio pensato per accogliere progetti artistici e creativi site-specific, dando voce alla ricerca più originale e contemporanea.

Attraverso le sue installazioni, l'artista 50/enne che vive tra Italia e Usa, ha voluto invitare a esplorare mondi possibili e impossibili, generati dal pensiero e dall'immaginazione. "Tante stanze, tanti luoghi, tanti ambienti, tante mappe, direzioni, emozioni: tanti mondi che immaginano mondi", ha detto Bianconi, noto anche per le sue performance artistiche.

Situato in via Washington, in uno dei quartieri che si sta imponendo tra i punti di riferimento culturale e di inclusione di Milano, il progetto è nato su iniziativa di Maria Grazia Vernuccio, giornalista e divulgatrice culturale. "Ho sempre immaginato uno spazio in cui dare vita ai progetti che amo e creare connessioni tra mondi diversi, ma vicini - ha detto - Un crocevia di idee, linguaggi e visioni, soprattutto pensando ai giovani creativi che spesso faticano a trovare posti dove mostrare le loro capacità".

La mostra, Mappamondi dell'immaginazione, resterà aperta al pubblico, ad ingresso gratuito, fino al 5 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA