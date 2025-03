'Dire, fare, amare', Coop per educazione affettiva a scuola

Istituire l'educazione affettiva e alle relazioni come materia scolastica obbligatoria in Italia, come già avviene nella maggioranza dei Paesi europei. La proposta arriva da Coop attraverso 'Dire, fare, amare.

L'istruzione come prevenzione', un'operazione di sensibilizzazione lanciata nell'ambito di 'Close the Gap', la campagna Coop per l'inclusione e la parità di genere che compie cinque anni.

In Italia, evidenzia Coop, non sono state sufficienti 16 proposte di Legge in quai 50 anni per rendere tale questa proposta che potrebbe prevenire e limitare l'odio e la violenza di genere, oltre che favorire la parità di genere. Infatti sono molte le voci di organizzazioni, movimenti, psicologi, pedagoghi che ritengono questo tipo di formazione uno strumento importante anche dal lato della prevenzione.

"Oggi alziamo l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza e sulla necessità dell'educazione alle relazioni per le giovani generazioni - ha spiegato Maura Latini presidente di Coop Italia -. Noi crediamo che il tema non sia più procrastinabile e che ci sia urgenza di affrontarlo in modo serio, senza infingimenti ideologici proprio come strumento irrinunciabile di maggiore consapevolezza e di prevenzione".

L'obiettivo del nuovo impegno di Coop è avviare un'operazione diffusa di sensibilizzazione sul tema usando la propria rete di negozi, i propri prodotti e avviando collaborazioni con il mondo dell'associazionismo più coinvolto.



