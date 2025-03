Truffa ad anziano sventata dai carabinieri nel Bergamasco

I carabinieri della Compagnia di Clusone hanno sventato un tentativo di truffa telefonica, il cosiddetto "vishing", ai danni di un 77enne di Sovere (Bergamo).

Nei giorni scorsi, l'anziano ha ricevuto un (finto) alert che lo avvisava dell'avvenuta esecuzione, dal suo conto, di un bonifico sospetto di alcune migliaia di euro. L'sms invitava inoltre il 77enne a contattare il numero di telefono indicato nel messaggio per avere maggiori chiarimenti, cosa che l'anziano ha fatto.

Nel corso di una telefonata, lunga abbastanza per evitare che la vittima potesse comunicare con altre persone, il malvivente ha convinto l'anziano ad andare in banca e disporre l'esecuzione di un bonifico da 30mila euro, operazione che, a detta del truffatore, avrebbe permesso ai carabinieri di intercettare il conto fraudolento e arrestare i truffatori.

Poco dopo aver effettuato il bonifico, però, l'anziano si è reso conto del raggiro e ha avvisato i Carabinieri della stazione di Sovere, quelli veri, che hanno contattato immediatamente la banca facendo bloccare l'operazione e permettendo così al malcapitato di recuperare la somma. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del truffatore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA