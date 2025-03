Santanché a Cremona,ottimista su implementazione polo fieristico

"Il turismo a Cremona è cresciuto molto, anche grazie agli investimenti fatti con le fiere, ma si può ancora fare tantissimo, giocando in squadra e valorizzando le risorse del territorio". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, incontrando questa mattina a Cremona il tessuto imprenditoriale e gli operatori del settore.

Partendo dall'analisi del progetto Infinity1 per l'implementazione del polo fieristico - importante indotto per il turismo -, il ministro ha ricordato le risorse impegnate dal dicastero in favore della Lombardia e della provincia di Cremona - dalle risorse relative al FUNT ai progetti per i piccoli Comuni a vocazione turistica - e ha evidenziato l'impegno in tema di regolamentazione degli affitti brevi, dove, in provincia di Cremona, si registrano oltre 500 CIN rilasciati, equivalenti a più del 90% delle strutture registrate.

Santanché si è detta "ottimista" per l'implementazione del padiglione fieristico e ha ricordato "le risorse locali ancora non sfruttate, come il turismo fluviale, che potrebbe creare un vero e proprio marchio legato all'acqua, mettendo in rete tutti i Comuni che si affacciano sui fiumi. In questo senso - ha ricordato il ministro -, il Ministero sta già sostenendo un progetto con il bando piccoli Comuni a vocazione turistica. E poi dobbiamo cogliere le opportunità dei grandi eventi, come le manifestazioni a tema superbike, e ancora la sfida dell'intelligenza artificiale, che va colta come opportunità al servizio dell'uomo e non viceversa, anche per consolidare i già ottimi risultati di questi segmenti".



