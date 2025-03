Sala, serve una nuova forza moderata anti-estremismi

"Se deve nascere una nuova forza moderata? Non ne ho dubbi. Deve nascere. Le due domande sono: quando e con che modalità". E' quanto dichiara a Il Foglio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Sul quando non bisogna avere troppa fretta ma bisogna evitare che si arrivi tardi" aggiunge precisando che "il tema è dare una dimensione unitaria a queste realtà, con un programma condiviso e un obiettivo preciso: creare un'alternativa agli estremismi". "Il mio mandato da sindaco finirà a maggio 2027 - prosegue Sala -, le politiche saranno sostanzialmente contemporanee, salvo sorprese: i tempi possono combaciare".

"Facciamo un passo alla volta, ma facciamolo" prosegue Sala spiegando che secondo un sondaggio Swg "mettendo insieme Azione, Italia viva, Più Europa si arriva all'otto per cento. Otto per cento così, oggi, senza nemmeno essere partiti".

"Ma attenzione - conclude -: il tema non è creare una nuova sigla ma dare una dimensione unitaria a queste realtà. Io questo progetto, lo dico senza titubanze, lo guarderei con interesse



Riproduzione riservata © Copyright ANSA