Piantedosi: 'A Milano presidi mobili a partire da via Padova'

A Milano partiranno a giorni dei presidi mobili di pattugliamento delle forze dell'ordine in zone critiche della città e partiranno in via sperimentale dalla zona di via Padova. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha presieduto in prefettura.

"Noi oggi eravamo qui per fare un aggiornamento periodico sulla situazione della sicurezza pubblica a Milano. Con l'occasione abbiamo annunciato una iniziativa che partirà a brevissimo - ha spiegato -, in questi giorni, che sono dei moduli territoriali sul modello delle stazioni mobili e inizieranno dalla zona di via Padova. Sarà un modo per dare anche il segno tangibile della riappropriazione 24 ore su 24 del territorio da parte delle forze di polizia".

"Saremo presenti lì con un presidio fisso intorno al quale ruoteranno anche le volanti che faranno il controllo del territorio su quei quadranti. Saranno a disposizione della cittadinanza per ogni riferimento e anche di pronto intervento - ha aggiunto -. Sperimentiamo questa modalità che potrà essere successivamente estesa su altri quadranti critici".

"I presidi partiranno in via sperimentale ma saranno stabili, se funzioneranno come crediamo decideremo estensione e stabilizzazione dell'iniziativa. Le zone ci sono ma partiamo da via Padova, tra le maggiormente meritevoli di attenzione".

A Milano e in Lombardia, ha poi aggiunto il ministro, arriveranno finanziamenti dedicati ad aumentare la sicurezza attraverso la video sorveglianza e le telecamere. "Siamo in procinto di sostenere la Regione Lombardia e quindi la città metropolitana di Milano con qualche risorsa di alcuni milioni di euro che ci vengono da diversi canali di finanziamento - ha spiegato Piantedosi -. Con accordi che prevedono l'utilizzo soprattutto di strumenti tecnologici di video sorveglianza in contesti come i presidi sanitari, zone di spaccio non ancora coperte dalla video sorveglianza, penso al bosco di Rogoredo e zone analoghe fuori dall'area metropolitana di Milano".

Dall'entrata in vigore delle zone rosse a Milano lo scorso 1 gennaio - è stato evidenziato durante la riunione del Comitato provinciale - sono state controllate oltre 85mila persone e allontanati 952 soggetti. "È stata valutata - fanno sapere dalla Prefettura - la possibilità di una proroga e un'estensione delle aree interessate" al provvedimento che ha una durata di sei mesi e al momento riguarda le zone intorno alla Stazione Centrale, alla Stazione di Rogoredo, a quella di Porta Garibaldi (che include la zona della movida di corso Como) e di Darsena e Navigli.



