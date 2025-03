Omicidio di Nataly, fissata autopsia sul corpo trovato nell'Adda

E' stata fissata per giovedì prossimo 6 marzo, stando a quanto si è saputo in Procura a Milano, l'autopsia sul corpo ritrovato ieri nelle acque dell'Adda, nel comune di Zelo Buon Persico (Lodi). Non ci sono dubbi, allo stato, che si tratti del cadavere di Jhoanna Nataly Quintanilla, di cui si è persa ogni traccia nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso. Per l'omicidio della 40enne, che lavorava come babysitter, è in carcere il compagno Pablo Gonzalez Rivas.

Il 6 marzo, da quanto si è saputo, all'Istituto di medicina legale di Pavia saranno effettuati il test genetico per l'ufficialità del riconoscimento della donna e gli esami autoptici per chiarire le cause della morte, dopo che Gonzalez ha sostenuto di aver ucciso la donna involontariamente, spezzandole il collo durante un gioco erotico. Versione che non ha mai convinto gli inquirenti, secondo i quali la 40enne sarebbe stata uccisa - questa è l'ipotesi corroborata anche da testimonianze e analisi dei dispositivi - al termine di una lite, probabilmente a mani nude o con un coltello.

L'uomo, infatti, avrebbe avuto una relazione parallela con un'altra donna che vive in El Salvador (non l'ex moglie) e avrebbe voluto che lei andasse a vivere con lui nella casa in zona Bicocca. Abitazione che Nataly, come le avrebbe detto dopo che lei aveva scoperto quella doppia vita, avrebbe dovuto lasciare.

Il borsone nero che avviluppava il cadavere trovato ieri è identico a quello che Pablo Gonzalez Rivas (fermato il 7 febbraio) quella notte aveva caricato in macchina, ripreso dalla telecamere di sorveglianza nell'inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo.

L'uomo, che avrebbe, secondo i pm, provato a depistare le indagini più volte, aveva detto di aver lasciato il borsone in un fosso nella zona di Cassano d'Adda. In realtà, potrebbe averlo gettato nell'Adda il 25 gennaio e la corrente lo avrebbe trascinato fino a Zelo Buon Persico, dove è riemerso ieri.





