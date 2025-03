Moto: Ancma, a febbraio -20,8% immatricolazioni

Il -20,8% a febbraio nelle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto è il risultato del " prevedibile 'effetto fine serie' dettato dall'entrata in vigore a inizio anno dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione" secondo il presidente di Confindustria Ancma Mariano Roman. "Questo fenomeno - ha spiegato - ha portato a un surplus di vendite a dicembre 2024 e continuerà verosimilmente a influire sull'andamento del mercato nei primi mesi dell'anno".

La riduzione di un quinto delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente corrisponde a un totale di 22.485 veicoli messi in strada. Tra i veicoli targati, le moto risentono dal calo più significativo con una perdita di 28,25 punti percentuali e 9.507 unità immatricolate; più contenuta la flessione degli scooter (-12,13%) e 12.240 mezzi targati.

Chiudono i ciclomotori, che perdono il 40,34% e mettono in strada 738 mezzi.

Anche il cumulato annuo segna un calo del 18,02% e 40.592 unità. Maggiore l'affanno del mercato moto, che subisce una flessione del 27,22% e 16.473 veicoli targati. In negativo anche gli scooter che lasciano sul terreno 7,44 punti percentuali pari a 22.796 unità. Infine, i ciclomotori, che perdono il 41,23% e mettono in strada 1.323 mezzi. Il mercato dell'elettrico non è interessato dalla fine serie Euro 5, ma risente della mancata riattivazione del portale ministeriale dedicato alla gestione degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2025, per il quale il presidente Roman chiede "una rapida riapertura al fine di favorire l'applicazione ordinata della norma" . Il calo nel secondo mese dell'anno è del 18,58%, pari a 574 mezzi, in linea con la performance del primo bimestre, che segna una flessione del 19,62% e 856 mezzi venduti.

Si inverte anche l'andamento dei quadricicli dopo l'ottima performance del mese di gennaio: nel secondo mese dell'anno il comparto fa segnare un calo del 25,37% - anch'esso condizionato dal blocco del portale incentivi (il 45% di questo mercato infatti è a trazione elettrica) - e 1.194 unità vendute. Nel cumulato annuo il mercato riesce a conservare un parziale positivo del 3,71% pari a 2.657 mezzi.



