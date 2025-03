Gli studenti applaudono il porno attore incatenato per protesta

"Forse hanno paura della ricostituzione del partito dell'amore". È l'avvocato Lorenzo Puglisi a fare a una dichiarazione per Max Felicitas il porno attore che avrebbe dovuto tenere una lezione di educazione sessuale saltata dopo le pressioni dei Pro Vita. Felicitas è arrivato alle 7.30 accolto da circa 200 studenti dell'istituto Ponti di Gallarate, in provincia di Varese, tra applausi e incoraggiamenti.



"Siamo stati discriminati - ha proseguito Puglisi - Max è un artista, è venuto a parlare ai ragazzi di temi importanti".

Felicitas - imbavagliato e incatenato - indossava un giubbotto con la parola libertà scritta 4 volte. E libertà è il grido ripreso dai ragazzi che hanno approfittato dell'occasione per segnalare i problemi della scuola come "infiltrazioni dal tetto e pc obsoleti".

"Chi ha deciso dovrebbe cambiare lavoro", ha poi detto Felicitas riferendosi all'ufficio scolastico regionale che ha annullato l'incontro al Ponti. "Ai ragazzi è stato dato un messaggio bruttissimo ovvero che si può essere discriminati per il proprio lavoro. Io avrei parlato di malattie sessualmente trasmissibili, dell'importanza del preservativo, di bullismo.

Bullismo che ho subito, per questo tengo tanto alla scuola" .



