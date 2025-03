Complice di Adilma, 'fu lei a dirci come uccidere Ravasio'

"Fu di Adilma il piano per uccidere Fabio Ravasio". Lo ha detto Massimo Ferretti, barista di Parabiago (Milano), ex amante della "mantide" Adilma Pereira Carneiro, brasiliana, 49 anni, a processo con lui e altre cinque persone per l'omicidio di Fabio Ravasio, compagno della donna, davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio (Varese) presieduta da Giuseppe Fazio.

Ferretti, che aveva già chiesto perdono ai famigliari della vittima prima chiedendo anche l'ammissione alla giustizia riparativa, ha ripetuto in aula quanto già detto al pm Ciro Caramore in sede di interrogatorio avvenuto subito dopo il suo arresto a fine agosto 2024, poche settimane dopo la morte di Ravasio. "Io sapevo e non ho fatto niente per impedirlo", ha detto Ferretti rilasciando spontanee dichiarazioni, aggiungengo di aver conosciuto Adilma del suo bar e di essersi innamorato.

"Un rapporto strano, patologico - ha spiegato - lei mi trattava male e io non riuscivo a staccarmi".

Il barista ha detto che la 49enne descriveva Ravasio come un uomo violento e a chi le diceva di lasciarlo rispondeva di aver paura. "A giugno 2024 - ha spiegato Ferretti - prese forma l'idea di ucciderlo". L'uomo ha detto che Adilma pensò anche di assoldare un sicario accusando Ferretti di essere troppo codardo per farlo. La donna non aveva però i soldi per pagare un killer e così "si parlò di simulare un incidente". Alla guida dell'auto all'inizio ci sarebbe dovuto essere Marcello Trifone, secondo marito di Adilma, anche lui a processo e che sarà sottoposto a perizia psichiatrica. "Lei però non si fidava". E al volante finì il figlio della donna Igor Benedito, sempre su sua indicazione.

Altri due imputati renderanno spontanee dichiarazioni nel corso della prossima udienza.



