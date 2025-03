A Milano 56 imprese aderiscono ad Alleanza per l'aria e il clima

56 tra micro, piccole, medie e grandi imprese hanno risposto alla chiamata lanciata dal Comune di Milano lo scorso novembre per aderire ufficialmente all'Alleanza per l'Aria e il Clima, che promuove la collaborazione continuativa e strutturata tra il Comune e le imprese della città per concretizzare, insieme, gli impegni del Piano Aria e Clima.

Sui temi dell'ambiente "c'è la consapevolezza che la politica e il pubblico da solo non possano cambiare le cose - ha detto il sindaco Giuseppe Sala - . Serve trovare altre anime nella società in un approccio collaborativo".

Aderendo all'Alleanza le imprese si sono impegnate in iniziative e azioni che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'aria, all'adozione di misure di adattamento al cambiamento climatico, alla riduzione delle emissioni e alla consapevolezza su questi temi. Gli ambiti di azione in cui rientrano le iniziative delle imprese vanno dal risparmio ed efficienza energetica all'autoproduzione e/o utilizzo di energia rinnovabile; dall'adattamento agli eventi estremi all'economia circolare; dalla qualità dell'aria alla mobilità, alla valorizzazione del verde e dei suoli drenanti, fino alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale attraverso eventi di formazione, sensibilizzazione e comunicazione.

"La transizione ecologica è e deve essere ambizione di tutta la città e non può avvenire soltanto attraverso l'impegno e gli interventi delle istituzioni", ha ribadito l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi.



