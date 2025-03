Serie A: Milan-Lazio 1-2

Con un rigore concesso da Manganiello dopo 'consulto' al Var, e realizzato da Pedro al 98' la Lazio sbanca San Siro e si prende la vittoria per 2-1 sul Milan sempre più in crisi e contestato dal pubblico. La squadra di Baroni era passata in vantaggio nel primo tempo con capitan Zaccagni, il Milan aveva pareggiato al 40' st con un colpo di testa di Chukwueze. Quando il pari sembrava certo, è arrivato il finale 'infuocato', con il fallo di Maignan su Isaksen (uno dei migliori in campo) che ha punito il Milan di uno sconsolato Sergio Conceiçao.



