Rifugio per cani fobici resta senza sede, dei appello volontari

Una ventina di cani, oltre metà dei quali problematici o fobici quindi difficilmente adottabili, sta per restare senza il rifugio che da oltre 20 anni ospita animali abbandonati. Il terreno su cui sorge la struttura, a Locate Varesino (Como), deve infatti essere riconsegnato e i volontari dell'Associazione Una Zampa per Sempre Odv, che la gestiscono, hanno rivolto un appello ad amministrazioni comunali o privati per un aiuto.

"Dobbiamo assolutamente andarcene entro maggio e qui ci sono ancora 18 cani per i quali trovare una sistemazione - ha spiegato la presidente Liliana Oleotti - Alcuni vivono qui da anni, perché sono cani difficili, che però ormai noi conosciamo e abbiamo imparato a trattare, ma sappiano che perfino altre strutture farebbero fatica ad accettare". Molti sono arrivati dal Sud, altri sono cani già adottati più volte e riportati indietro dalle famiglie che li aveva voluti oppure scappati per tornare proprio al rifugio.. Come Skinny, un meticcio che sopravvisse settimane nei boschi della zona, correndo per giorni alla ricerca della strada per quella che considera la sua casa.

Ma ci sono anche esemplari socievoli, al punto che l'associazione ha partecipato a diversi progetti didattici con le scuole.

L'obiettivo è trovare un nuovo terreno, oppure una struttura dismessa da sistemare. "Abbiamo due mesi di tempo e io non so davvero cosa si potrà fare con questi nostri ospiti se non li avrò sistemati tutti - ha aggiunto - Di sicuro non ne abbandonerò nessuno". Alcune sere fa l'associazione ha anche organizzato una serata per lanciare l'appello e sono interventi diversi amministratori locali della zona.



