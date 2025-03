Frontale tra auto e moto, muore motociclista nella Bergamasca

Un motociclista di 56 anni è morto questa mattina, poco prima delle 9, schiantandosi contro un'auto lungo la statale 498 a Martinengo, nella Bassa bergamasca.

L'impatto tra i due mezzi è stato frontale e le cause sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi.

Il motociclista arrivava in sella alla sua moto da Romano di Lombardia, mentre la vettura dalla direzione opposta. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Il conducente dell'auto, 32 anni, rimasto illeso ma sotto choc, è stato portato all'ospedale di Romano.



