Conceiçao, giocatori sentono ciò che è intorno al Milan

"Il momento non è per niente facile. I giocatori sentono quello che è intorno al club.

Possiamo solo dare il massimo per questi colori. Ci sono episodi che, non voglio parlare di sfortuna, sono negativi per noi e decisivi per l'avversario": lo dice a dazn il tecnico del Milan Sergio Conceiçao dopo la sconfitta contro la Lazio. "Dicevo che i giocatori sentono l'ambiente intorno al Milan, non mi è mai successo prima in carriera. Quando è così - dice ancora Conceiçao -, le scarpe sono lente, e bollenti. Alla fine non è facile. La squadra però ha dimostrato carattere, voglia di cambiare le cose. In dieci è riuscita a segnare e potevamo anche vincere".



